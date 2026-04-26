Milan-Juve 0-0, il Napoli è da solo al secondo posto

Finisce 0-0 tra Milan e Juventus, risultato ampiamente annunciato. La partita non ha avuto acuti (tranne la traversa di Saelemaekers su ottima ripartenza del Milan). Un punto ciascuno, il Milan consolida il terzo posto (ha sei punti di vantaggio sulle quinte) ma perde il secondo. La Juventus ha ancora tre punti di vantaggio su Como e Roma. Il Napoli è a questo punto da solo al secondo posto. Posizionamento non solo nobile ma con quel che si sta muovendo alla Procura della Repubblica di Milano, potrebbe essere un piazzamento interessante in vista di sorprese. Anche se gli scudetti di cartone sono una specialità della casa nerazzurra, non di quella partenopea.

Il prossimo turno il Napoli andrà a Como che si è svegliato dopo un periodo di letargo e ha vinto 2-0 in casa del Genoa (nulla di che ma di questo tempi anche il Genoa può sembrare un ostacolo insidioso). A Como la squadra di Conte dovrà difendere il secondo posto mentre il Milan giocherà in casa del Sassuolo. In settimana, però, da Milano dovrebbero esserci sviluppo su quello che al momento può essere definito caso Rocchi ma che non sappiamo se si evolverà in altro. Marotta in tv oggi non è parso a proprio agio, farfugliava, se n’è uscito persino con un “non ricordo” come se stesse parlando col giudice e non con un giornalista di Sky Sport.

Vedremo cosa accadrà. Il calcio italiano esce comunque di nuovo male, sempre più stropicciato.