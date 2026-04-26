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Caso Rocchi, Marotta: “Siamo meravigliati da quanto è successo, non abbiamo arbitri graditi o non graditi”

"Voglio riassicurare i tifosi, abbiamo appreso tutto dalla stampa. L’anno scorso, oggettivamente, abbiamo subito decisioni sfavorevoli e riconosciute anche dai vertici arbitrali, come in Inter-Roma."

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Cm Verona 23/11/2024 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Inter / foto Cristiano Mazzi/Image Sport

Prima del fischio d’inizio di Torino-Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Rocchi.

Le parole di Marotta

Apprendiamo tutto dalla stampa e questo ci sorprende. Per noi non esistono arbitri graditi o non graditi: sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza e questo deve rassicurare tutti. L’anno scorso, oggettivamente, abbiamo subito decisioni sfavorevoli e riconosciute anche dai vertici arbitrali, come in Inter-Roma. Oggi siamo concentrati su questo campionato: sono tranquillo perché l’Inter è estranea ai fatti e lo sarà anche in futuro.

E ancora:

L’accordo a San Siro secondo la Procura? Sono sorpreso perché non riesco a collocarlo in alcun contesto. Abbiamo appreso tutto dai giornali. Ci tengo a rassicurare i tifosi: siamo qui per giocarci lo scudetto e vogliamo conquistarlo sul campo, con merito. Abbiamo sempre operato nella massima correttezza.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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