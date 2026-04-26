Caso Rocchi, Marotta: “Siamo meravigliati da quanto è successo, non abbiamo arbitri graditi o non graditi”

"Voglio riassicurare i tifosi, abbiamo appreso tutto dalla stampa. L’anno scorso, oggettivamente, abbiamo subito decisioni sfavorevoli e riconosciute anche dai vertici arbitrali, come in Inter-Roma."

Prima del fischio d’inizio di Torino-Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Rocchi.

Le parole di Marotta

“Apprendiamo tutto dalla stampa e questo ci sorprende. Per noi non esistono arbitri graditi o non graditi: sappiamo di aver agito sempre nella massima correttezza e questo deve rassicurare tutti. L’anno scorso, oggettivamente, abbiamo subito decisioni sfavorevoli e riconosciute anche dai vertici arbitrali, come in Inter-Roma. Oggi siamo concentrati su questo campionato: sono tranquillo perché l’Inter è estranea ai fatti e lo sarà anche in futuro.

E ancora:

L’accordo a San Siro secondo la Procura? Sono sorpreso perché non riesco a collocarlo in alcun contesto. Abbiamo appreso tutto dai giornali. Ci tengo a rassicurare i tifosi: siamo qui per giocarci lo scudetto e vogliamo conquistarlo sul campo, con merito. Abbiamo sempre operato nella massima correttezza.”