Il Milan si riprende il secondo posto, ora il Napoli rischia anche quello

"Il secondo posto è il primo dei perdenti" ha dichiarato Conte ieri. Ma oggi ci sono i rossoneri lì e non più gli azzurri. La squadra di Allegri vince 1-0 a Verona grazie alla rete di Rabiot.

Il Milan ritrova i tre punti dopo aver perso contro Napoli e Udinese. Vince 1-0, di corto muso, contro l’Hellas Verona al Bentegodi; gialloblù sempre più vicini alla retrocessione in B. La decide Adrien Rabiot, uno degli uomini fidati di Max Allegri. Ancora zero gol dagli attaccanti. Milan ora a pari punti col Napoli, 66, ma scavalca gli azzurri per differenza reti.

Il Milan ritrova i tre punti contro il Verona

Ci mettono 41 minuti i rossoneri a sbloccare il match; un triangolo tra Rabiot e Leao porta il francese a inserirsi in area di rigore e a battere il portiere veronese Montipò con un tiro rasoterra.

Rafa Leao lascia il campo dopo un’ora di gioco, tra gli applausi dei tifosi del Milan, che l’hanno criticato più volte da inizio stagione. Secondo quanto appreso dai bordocampisti di Dazn, il portoghese avrebbe chiesto il motivo della sostituzione e Allegri e il suo staff gli avrebbero risposto che si aspettavano un maggior attacco alla profondità che non è arrivato.

Al 73esimo viene annullata la rete del 2-0 per il fuorigioco di Gabbia; il difensore si rende protagonista pochi minuti dopo, intervenendo su un tiro pericoloso del Verona.

Napoli a rischio secondo posto?

Con questa vittoria i rossoneri scavalcano il Napoli (a pari punti) in classifica. Il calendario delle prossime tre partite per gli azzurri dice Cremonese, Como e Bologna; due squadre su tre puntano alla qualificazione europea, una a salvarsi.

Il Milan, sulla carta, ha partite un po’ più complicate: Juventus, Sassuolo, Atalanta. La prima vuole il quarto posto, la seconda è una delle rivelazioni di questo campionato, la terza cerca la qualificazione a una competizione europea, anche se si giocherà tutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ed eventualmente la finale.

Il campionato termina il 24 maggio e per le due squadre sarà testa a testa fino all’ultimo per conquistare il secondo posto (a detta di Conte, “il primo dei perdenti”).