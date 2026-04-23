Allenatore Napoli, bookmakers: favorito Italiano. Novità De Rossi

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli se dovesse andar via Antonio Conte? Ci sono le quote per giocare. I bookmaker hanno già aperto le scommesse, e il quadro che ne esce conferma quello che si sapeva: Italiano è considerato il grande favorito, davanti a Fabio Grosso tecnico del Sassuolo. Si fa largo una new entry: Daniele De Rossi romanista doc, che da sempre piace alla gente che piace.

Davanti a tutti c’è Vincenzo Italiano vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis che gli fece i complimenti nello spogliatoio del San Paolo quando con il suo Spezia vinse 1-0 contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Un interesse che De Laurentiis coltiva da anni, con contatti frequenti sia ai tempi dello Spezia che della Fiorentina, e che ora potrebbe concretizzarsi con l’uscita dal Bologna. Agipronews scrive che Italiano è dato a 3,00 su Sisal, in discesa rispetto al 3,50 della settimana scorsa. L’alternativa è Fabio Grosso, che paga 5,00 su Snai dopo una stagione convincente al timone del Sassuolo che gli è valsa elogi anche dalla stampa francese. Ma in quota spunta anche, a 7,50, il nome di Daniele De Rossi he da sempre piace alla gente che piace e che al Genoa sta dimostrando di saper gestire una piazza calda.

Il profilo cercato da De Laurentiis: giovane, emergente, con un’idea moderna

Dai tre nomi in cima alle quote si evince chiaramente il profilo che sta cercando il Napoli: un tecnico giovane, emergente — anche se Italiano ha ormai una discreta esperienza — e portatore di un’idea considerata moderna di calcio. Un cambio di rotta netto rispetto ai due anni di contismo

Ieri Il Mattino ha pubblicato i nomi di Sarri e Mancini allargando il ventaglio a profili molto diversi. Ma le quote raccontano un’altra storia: Sarri e Mancini non sono tra i favoriti, e il Napoli sembra orientato verso una scelta generazionale. Non resta che aspettare l’incontro tra Conte e De Laurentiis, che chiarirà se il divorzio sarà ufficiale o se ci sarà un ultimo tentativo di ricucitura. Le quote, intanto, dicono che il mercato ci crede poco.