Mancini lascia uno spiraglio aperto al Napoli? “Nella vita tutto può accadere”

"De Laurentiis ha fatto un grande lavoro al Napoli: in questo momento è una delle migliori squadre d'Europa". L'ultima esperienza in un club di Serie A risale a dieci anni fa.

Il tecnico dell’Al Sadd Roberto Mancini, a Coverciano per il premio “Inside the sport 2026”, è stato intercettato da CalcioNapoli24 per parlare del suo possibile ritorno in Nazionale ma anche un futuro nel Napoli. L’allenatore non ha infatti escluso una possibile panchina in azzurro in Serie A.

Le parole di Mancini

“Futuro ct dell’Italia? Non ho idea, si parla però di tutti allenatori molto bravi“.

“Se chiamasse De Laurentiis? Voi lo conoscete meglio di me, mi sembra che abbia fatto un grande lavoro al Napoli: in questo momento è una delle migliori squadre d’Europa, difficile fare meglio così. I tifosi del Napoli credo che possano star tranquilli e debbano esser felici di questo. Sarebbe una sfida allettante? Non lo so, questo. Non mi sembra il caso in questo momento, poi nella vita tutto può accadere“.

Come sarebbe il suo ipotetico Napoli

Mancini non allena in Italia dal 2023, ma l’ultima esperienza nei club di Serie A risale al biennio 2014-16 all’Inter. Si è seduto sulla panchina nerazzurra anche tra il 2004 e il 2008, dopo le esperienze alla Lazio e alla Fiorentina.

Soprattutto in tempi recenti, il modulo che Mancini ha maggiormente utilizzato è stato il 4-2-3-1. Il Napoli, dunque, con un ipotetico suo arrivo in panchina, ritornerebbe alla difesa a quattro come ormai poche squadre in Italia.

In futuro tutto può accadere, come ha detto anche l’allenatore dell’Al Sadd. Il contratto di Conte scade nel 2027 e chissà che Aurelio De Laurentiis non faccia un pensierino anche per l’ex ct con cui l’Italia vinse l’Europeo nel 2021.