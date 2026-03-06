Il Napoli fuori dalla Champions avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Conte e De Laurentiis (Repubblica)

Conte e De Laurentiis. Tra i due c’è ancora un anno di contratto, il prossimo. In teoria, Antonio Conte dovrebbe rimanere a Napoli per il terzo anno di fila. E sarebbe un record eguagliato per il tecnico salentino che è rimasto tre anni soltanto alla Juventus. Ovviamente, però, bisogna centrare la Champions, altrimenti cambierebbero i programmi.

Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Dal piazzamento tra le prime 4 dipendono infatti la solidità economica dei conti e la progettazione tecnica del club di De Laurentiis: ambiziosa solo se il traguardo sarà centrato. Per questo il presidente tace a sua volta, in prudente attesa degli eventi fino a maggio. Tra gli argomenti sul tavolo, a fine stagione, non dovrebbe esserci la permanenza di Conte: sotto contratto fino al 2027. Ma sono i risultati a spostare gli equilibri e per questo tanto dipenderà dall’esito del rush finale, che avrà il suo peso sulle valutazioni del club e nella stessa misura del tecnico leccese. La Champions è considerata infatti essenziale per entrambe le parti e un piazzamento in classifica dal quinto posto in giù avrebbe di conseguenza delle ripercussioni, rendendo lecito per il futuro ogni scenario.

