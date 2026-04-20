Lukaku rientra fra 15 giorni, prima Napoli e poi Mondiale. Conte non c’era al summit

Il vertice a Castel Volturno sancisce la tregua: clima disteso e focus totale sul campo. Lukaku torna in Belgio per l'ultima fase della riabilitazione, ma il rientro è vicino.

Emergono nuovi dettagli sul disgelo tra Romelu Lukaku e il Napoli, dopo il faccia a faccia andato in scena questa mattina a Castel Volturno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il summit si è tenuto in un clima disteso e costruttivo, con la chiara volontà condivisa di riallinearsi e riportare il focus esclusivamente sulle questioni di campo.

Il percorso di recupero dell’attaccante procede spedito e gli evidenti progressi sono stati certificati insieme allo staff azzurro. Ora Big Rom farà rientro in Belgio per completare la fase finale della riabilitazione, ma c’è finalmente una data all’orizzonte: la tempistica stimata per rivederlo in campo, abile e arruolabile, è di circa quindici giorni. Nico Schira è la fonte dell’indiscrezione.

All’incontro non era presente il tecnico del Napoli Antonio Conte.

La tempistica di rientro in campo abile e arruolabile di Romelu #Lukaku con la maglia del #Napoli è tre 15 giorni. Giusto in tempo per il rush finale di stagione in SerieA e poi per il Mondiale col Belgio https://t.co/MQA7JBdfxB — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2026

Un cronoprogramma calcolato al millimetro che gli consentirà di centrare il doppio obiettivo: rendersi utile per il decisivo rush finale del Napoli in campionato e, subito dopo, rispondere presente per il Mondiale con il suo Belgio.