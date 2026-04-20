Lukaku fuori rosa? Non pare, confronto sereno col Napoli

Sky racconta la mattinata di Romelu a Castel Volturno. Si parla di confronto presumibilmente anche con Conte e Manna. Ora se ne tornerà in Belgio come se niente fosse

La notizia di giornata arriva da Sky Sport e ha i contorni del vertice diplomatico. In un Napoli già falcidiato dalle assenze e alle prese con la pesantissima grana legata al suo infortunio, Romelu Lukaku ha fatto oggi la sua comparsa a Castel Volturno. L’attaccante si è presentato al centro sportivo scortato dal suo agente, Federico Pastorello, per un faccia a faccia diretto con il club, alla presenza del direttore sportivo e, presumibilmente, di Antonio Conte.

Non si è trattato di una semplice visita medica, ma di un incontro necessario per appianare le frizioni emerse nelle ultime settimane. Il summit viene descritto come positivo e costruttivo: Lukaku ha avuto modo di spiegare le proprie ragioni, in un confronto in cui le parti hanno analizzato e chiarito serenamente i passaggi che hanno portato all’attuale situazione di stallo.

Messo da parte il nervosismo, resta la realtà dei fatti clinici. L’attaccante non resterà a Napoli: è già in viaggio per fare rientro in Belgio, dove porterà a termine l’intero percorso riabilitativo. Le prospettive per il rientro in campo delineano un quadro che farà discutere: il Napoli spera di riuscire a recuperarlo in extremis per le ultimissime partite di campionato, ma c’è già la certezza assoluta che sarà perfettamente a disposizione per i prossimi impegni della nazionale belga.

Insomma, la pace è stata fatta e le incomprensioni chiarite. Ma per rivedere Lukaku con la maglia azzurra, a quanto pare, bisognerà armarsi di molta pazienza.