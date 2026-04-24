L’Italia al Mondiale? So Foot ci sfotte: “Anche Honduras e Città del Vaticano lo meriterebbero”

La prima perché ha cinque stelle sulla bandiera, una in più dell'Italia sul proprio stemma; il secondo perché lo vorrebbe Dio. Il portale francese propone anche Libano, Slovenia, Cina, Ungheria e infine l'imbattuta Antartide.

“C’è di meglio dell’Italia per sostituire l’Iran ai Mondiali“, scrive So Foot. Il portale francese ironizza su quali Paesi potrebbero giocare la prossima Coppa del Mondo al posto dell’Iran nel gruppo G, che comprende Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. Paolo Zampolli, consigliere di Trump, aveva suggerito al presidente Usa di rimpiazzare l’Iran con l’Italia per il palmarès (4 Coppe del Mondo).

Le alternative all’Italia per i Mondiali 2026

So Foot propone altre alternative credibili agli Azzurri, ironizzando sulla questione. Il Libano, ad esempio, poiché il presidente Fifa Gianni Infantino è italo-libanese. O la Slovenia, per far contenta la First Lady Melania Trump visto che è il suo Paese d’origine. Ma anche la Cina, che rappresenta il 17% della popolazione mondiale.

Nella lista c’è anche l’Ungheria, giustificata dal fatto che ha giocato la finale più leggendaria della storia dei Mondiali nel 1954, meglio conosciuta come il “miracolo di Berna“. Anche Città del Vaticano viene proposta, per volontà di Dio “In God we trust”, (“Abbiamo fiducia in Dio”) uno degli slogan Usa. E l’Honduras, perché se l’Italia ha 4 stelle sullo stemma per i quattro Mondiali vinti, l’Honduras sulla sua bandiera ne ha cinque. E infine, l’Antartide, imbattuta in un torneo così prestigioso e quindi definita come la più grande nazione della storia del calcio.