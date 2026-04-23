L’autodistruzione del Chelsea è il conto finale di anni passati a farsi beffe della giustizia

Ha un che di poetico il baratro senza fondo in cui sembra essere precipitato il Chelsea, degno di uno dei più crudeli contrappassi di dantesca memoria. Un club che ha spesso violato la legge, sfuggendo ad essa, e che oggi si sta rovinando con le sue mani. Il Times fa un’analisi piuttosto cruda.

Il Times parte a razzo:

Parlo di come il Chelsea sia diventato il giocattolo di un oligarca, di come abbia imbrogliato in modo sistematico, di come l’abbia fatta franca grazie a un organo di governo incapace, interessato solo a punire le infrazioni minori dei club più piccoli.

Si passa a un esauriente elenco di brogli commessi dai Blues, dai pagamenti segreti a calciatori, staff e intermediari alle irregolarità finanziarie messe in atto per acquistare autentici campioni: parliamo di Hazard, rifiutato dallo United perché il suo agente chiedeva una mazzetta, e prontamente accontentato dal club di Londra.

Una giustizia divina

La chiosa finale è splendida:

“Ma questo è il punto: dopo essere sfuggito per così tanto tempo a una vera giustizia, non è quasi sublime vedere il Chelsea autodistruggersi? Non è quasi piacevole assistere a un consiglio di amministrazione così incompetente da infliggersi da solo una sorta di penalizzazione, non per via di una sentenza, ma attraverso prestazioni disastrose? E non è quasi delizioso che alcuni tifosi continuino a cantare il nome di Abramovich, evocando il fantasma di un uomo che probabilmente perseguiterà sempre il club, ricordando a tutti quanto sia paradossalmente comica questa situazione?”