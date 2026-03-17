Il Chelsea prese Hazard pagando mazzette (che lo United non volle pagare): un affare d’oro rimasto impunito

Lo scandalo è scoppiato, alimentato anche dalla non-risposta istituzionale. Il Chelsea ha effettuato pagamenti illeciti – mazzette – per oltre 47,5 milioni di sterline in un periodo di otto anni, dal 2011 al 2018, per garantirsi l’ingaggio di sette giocatori. Campioni che hanno contribuito a far vincere in quegli anni 8 trofei, tra cui due campionati (con Mourinho e Antonio Conte) e una Champions League. Li hanno puniti per ora con una multa da poco più di 10 milioni di sterline, e con il blocco parziale del mercato.

I nomi in ballo sono importanti, come racconta tra gli altri il Times. Ci sono Eden Hazard e David Luiz, Willian e Samuel Eto’o, Ramires e Schürrle, Matic e tre giocatori non identificati (probabilmente perché minorenni all’epoca).

Il caso Hazard è esemplare. “Non ci sono prove che sia stato coinvolto in illeciti – scrive il Times – ma, come rivelato dal Telegraph nel maggio 2012, il Chelsea ha battuto la concorrenza del Manchester City – che era il favorito per ingaggiarlo – del Manchester United (che quelle mazzette non volle pagarle) del Tottenham Hotspur per assicurarsi l’ambitissimo esterno belga per 32 milioni di sterline. Il suo agente, John Bico, che condusse un’asta aggressiva, chiarì di volere un compenso di 6 milioni di sterline, e Sir Alex Ferguson in seguito dichiarò che il suo rifiuto di pagare 6 milioni di sterline fu uno dei motivi per cui l’attaccante non si unì allo United.

“Hazard ha avuto un successo straordinario a Stamford Bridge ed è stato acclamato come il miglior giocatore di sempre del Chelsea da José Mourinho e John Terry. Il Chelsea non ha speso quei soldi per comprare una serie di giocatori mediocri. Ma sebbene le prestazioni di quei giocatori non debbano essere un fattore determinante, ciò evidenzia ulteriormente fino a che punto si sono spinti per ottenerli e come il club abbia enormemente tratto vantaggio da queste tattiche scorrette”.

Basta guardare i numeri di Hazard in quel periodo per capire quanto quel sistema di mazzette ha falsato quegli anni. Dal 2012 al 2019 Hazard al Chelsea ha fatto 110 gol (e più di 90 assist) in 352 presenze. In Premier League 85 gol e 51 assist. Ha creato 595 occasioni (1° in Premier in quel periodo) e coinvolto in un gol ogni 99 minuti. Anche grazie a lui il Chelsea ha vinto la Premier nel 2015 e nel 2017, la FA Cup nel 2018, la League Cup nel 2015, e un’Europa League nel 2013.

Nella Premier League 2014-15 fece 14 gol e 8 assist. Fu premiato come Player of the Season. Nella Premier 2016-17 16 gol e 5 assist, con Antonio Conte. Ecco il “peso” di quelle mazzette.