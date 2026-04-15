L’Atletico prende in giro Yamal pubblicando le foto dei suoi calciatori con gli occhiali da sole

Il calciatore del Barcellona aveva scelto il look alla LeBron James prima della sfida di Champions persa e ora piovono gli sfottò

La sconfitta del Barcellona in Champions contro l’Atletico Madrid è stato un vero e proprio caso. La squadra di Flick era quasi riuscita nell’impresa di recuperare lo svantaggio dell’andata, ma Cholo si nasce, non si diventa. Diego Pablo Simeone ha mandato a casa il Barcellona. Questo però non è bastato al club madrileno che dopo la gara ha postato su X le immagini di alcuni suoi calciatori con gli occhiali da sole.

Semplice post social? Solo per i più disattenti. In realtà l’Atletico Madrid ha voluto prendersi gioco di Lamine Yamal dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti di finale di Champions League. Ma per capirla bisogna fare un passo indietro nella storia.

Le Finali NBA del 2016

Tutto parte da dieci anni prima, dalle Finali NBA del 2016, una serie che ha fatto la storia. I Cleveland Cavaliers di LeBron James erano sotto 1-3 contro i Golden State Warriors. Prima di Gara 5, LeBron si presentò con occhiali neri e auricolari bianchi, un look serio e concentrato all’ennesima potenza. Poi guidò la leggendaria rimonta vincendo la serie 4-3, con tanto di iconica stoppata a Iguodala a due minuti dalla fine. Fu quella la prima volta nella storia NBA che una squadra riuscì a risalire da 1-3 nelle Finals.

Yamal come LeBron James

Bene i tifosi del Barcellona nei giorni scorsi hanno scelto proprio questo look “da rimonta” e hanno iniziato a postare foto di giocatori, soprattutto di Yamal, con quel medesimo look, a voler sottolineare che si poteva compiere la medesima impresa. Ma il colpo di grazie è arrivato dal calciatore stesso che ha cambiato la sua foto profilo su Instagram con quella di LeBron James.

the script was written long ago.. tuesday, we finish the story. https://t.co/NRM2LwVsKU pic.twitter.com/Yp2JqOzAUe — Rayan (@Rayanwaves) April 12, 2026

A questo punto era impossibile che, dopo la sconfitta del Barcellona, l’Atletico si esimesse dallo sfottò nei confronti del giocatore che aveva fatto largamente sfoggio di questo suo volersi atteggiare a capitano e promotore della rimonta.

the script was written long ago.. tuesday, we finish the story. https://t.co/NRM2LwVsKU pic.twitter.com/Yp2JqOzAUe — Rayan (@Rayanwaves) April 12, 2026

Ecco dunque le foto di Griezmann, Alvarez, Lookman e Sorloth con occhiali da sole e auricolari. Un post che ha avuto milioni di visualizzazioni e messo il sigillo su una notte da ricordare per i Colchoneros.