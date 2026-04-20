La Roma è mediocre da anni, l’ultimo guizzo fu nel 2018 con Di Francesco (pensa come stanno messi)

L'analisi del Guardian è impietosa: "Nessuno si aspettava che Gasperini li riportasse subito a quei livelli, ma almeno segnali di progresso". Invece la Roma ha cambiato otto allenatori in otto anni ed è sempre lì

“I tifosi della Roma devono sforzare la mente fino alla stagione 2017-18 per ricordare un campionato significativamente diverso”. C’era Eusebio Di Francesco in panchina, arrivarono terzi e in semifinale di Champions. Pensa come stanno messi: sono anni ormai che fanno campionati tutti uguali, diremmo mediocri. Il Guardian non lo dice ma il senso dell’articolo di Nicky Bandini è proprio questo: “E’ lecito chiedersi se la Roma stia progredendo. Nonostante otto cambi di allenatore in otto anni, i risultati sono stati sorprendentemente costanti. La squadra di questa stagione ha 58 punti dopo 33 partite. Nello stesso periodo della scorsa stagione, la Roma ne aveva 57. Andando a ritroso nel tempo, il punteggio era di nuovo di 58 in ciascuna delle tre stagioni precedenti: 56 nel 2020-21, 57 nel 2019-20 e 55 nel 2018-19″.

Insomma il Guardian se lo chiede e si dà anche una risposta. Sotto esame c’è ovviamente Gasperini, il quale – scrive Bandini – “potrebbe essersi pentito della sua decisione di lasciare un ambiente in cui si sentiva protetto per accettare una nuova sfida alla Roma. Solo Gasperini conosce tutte le ragioni di quella scelta, ma è stato facile vederlo come un uomo con qualcosa da dimostrare: qualcuno che doveva ancora provare di poter avere successo in uno dei club più importanti d’Italia, 14 anni dopo la sfortunata parentesi di cinque partite all’Inter”.

I giocatori non l’hanno abbandonato

“Questa stagione non è stata un disastro di tale portata – continua il Guardian – Ma dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta di sabato, sembra probabile che la Roma fallirà ancora una volta nel suo obiettivo di tornare in Champions League”. Almeno “non sembra, almeno, che i giocatori di Gasperini lo abbiano abbandonato”.

Il punto è che “nessuno alla Roma si aspettava che Gasperini arrivasse e riportasse immediatamente la squadra a quei livelli”, ma “ciò che il club desiderava più di ogni altra cosa da questa stagione era un senso di progresso. Invece, se Ranieri e Gasperini non riusciranno a risolvere le loro divergenze, quest’estate si prospetta l’ennesimo nuovo inizio”.