La primavera porta l’allergia del Napoli per il secondo posto

Con la primavera è arrivata l’allergia. Anche quella del Napoli al secondo posto in classifica.

Battuta agrodolce di Gene Gnocchi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Una battuta servita su un piatto d’argento, quasi d’oro, dalla formazione di Conte che con Parma e Lazio sembra aver deposto le armi. Non solo ha abbandonato il sogno scudetto, come ha detto Spinazzola a fine gara, ma forse anche il secondo post. Il Milan è a soli 3 punti e se oggi dovesse vincere contro il Verona raggiungerebbe gli azzurri a quota 66. Una beffa per la squadra di Conte che ha tenuto benissimo dei momenti di difficoltà, quando metà squadra era infortunata, mentre oggi, con i rientri di De Bruyne, Anguissa, McTominay appare in evidente difficoltà.

La resa del Napoli

La Lazio vince due a zero al Maradona e non ruba assolutamente nulla, anzi il risultato le va stretto. I biancocelesti giocano una partita intensa, tutta recupero palla e ripartenza. Così si fa. In questo modo segnano due gol, conquistano e sbagliano un rigore, e si divorano altre occasioni. Dopo una partita così, è impossibile tenere fuori Sarri dalle candidature per l’eventuale post Conte. Ha dimostrato di saper giocare anche senza quell’inutile e ridondante possesso palla, gliene va dato atto e per noi del Napolista è una medaglia al merito.

Il Napoli non ha sferrato un tiro nello specchio della porta che fosse uno. Una prestazione inguardabile da parte degli uomini di Conte. Gli azzurri sono stati presi a pallate dalla Lazio.