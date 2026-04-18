Spinazzola: “Si è spenta la fiammella del sogno scudetto e abbiamo mollato”

A Dazn: "Siamo stati tutto l'anno a spingere e rincorrere, poi contro il Parma quella fiammella si è spenta"

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha parlato molto onestamente a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio. Una sconfitta che arriva con una prestazione azzurra sorprendente, 0 tiri nello specchio della porta e pochissima energia.

Il dubbio negli studi di Dazn è che la squadra abbia mollato, dopo un anno intero in cui ha combattuto oltre gli infortuni, oltre ogni statistica. C’è però bisogno di una reazione forte, soprattuto mentale ora più che mai, perché la Champions non è ancora in tasta del club di Antonio De Laurentiis

“Oggi eravamo veramente scarichi, è la testa che muove le gambe e non è fatica. Penso anche personalmente che domenica ci sia stato un contraccolpo. Siamo stati tutto l’anno a spingere e rincorrere, poi contro il Parma quella fiammella si è spenta, però per una squadra come siamo noi non ci possono essere queste partite anche perché in Champions ancora non ci sei”

Quindi il Napoli, nonostante mille volte abbia negato, aveva creduto allo scudetto e adesso subisce le conseguenze del sogno infranto. Una presa di coscienza sincera del difensore azzurro che non gira intorno ai problemi e non fa mistero della speranza che il Napoli nutriva nello spogliatoio.

“Credevamo in quella fiammella, che un passo falso potesse riaprire tutto, col pareggio di Parma e la vittoria dell’Inter queesta fiammella si è spenta.Era un sogno difficile, però ognuno di noi sperava. Oggi è stata davvero una aprtita brutta sotto tutti gli aspetti”