La Figc pensa al commissariamento dell’Aia dopo l’inibizione di Zappi

Il Comitato Nazionale Aia (Associazione italiana arbitri) dovrà riunirsi per indire le elezioni entro 90 giorni. I tempi sono molto stretti e il nuovo presidente si ritroverebbe poi tecnici già scelti dalla governance precedente. Ciò potrebbe portare al commissariamento.

La Figc sta pensando di commissariare l’Aia (associazione italiana arbitri) dopo l’inibizione a 13 mesi per l’ormai ex presidente Antonio Zappi. Sky Sport riporta inoltre che nei prossimi giorni il Comitato Nazionale Aia si riunirà per proporre la decadenza di Zappi da ogni carica federale.

L’intuizione della Figc sull’Aia dopo la decadenza di Zappi

Il Consiglio Figc, in seguito, si riunirà per ratificare la decadenza e il Comitato Nazionale Aia dovrà poi riunirsi nuovamente per indire le elezioni entro 90 giorni. I tempi sono molto stretti, visto che a luglio saranno formate le nuove commissioni (tutti i contratti sono in scadenza al 30 giugno) e il nuovo presidente Aia si ritroverebbe poi nuovi tecnici già scelti dalla governance precedente.

Ciò potrebbe rafforzare l’intenzione della Figc di commissariare l’Aia. In queste ore, scrive Sky Sport, stanno valutando l’aspetto giuridico e la convergenza delle componenti per capire la fattibilità di ciò.