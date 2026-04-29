Kvaratskhelia vede la Champions e si trasforma, con Dembelé è il leader dell’attacco del Psg

Il Psg ha vinto 5-4 contro il Bayern Monaco la semifinale d’andata di Champions League; è a una sola partita dal raggiungere la seconda finale consecutiva. Uno dei protagonisti del match è stato Khvicha Kvaratskhelia; l’ex Napoli ha segnato una doppietta dimostrando che questa è la competizione in cui riesce a dare maggior contributo alla squadra: sono ora 10 i gol e 5 gli assist in 14 presenze in Champions. Numeri ben diversi quelli in Ligue 1 finora: 7 gol e 4 assist in 25 partite.

Kvaratskhelia si trasforma in Champions

“Luis Enrique ha trasformato con le sue manine il Psg in una macchina vincente“, scrive il portale So Foot, aggiungendo che tra Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha e João Neves, non bisogna dimenticare l’importanza di Khvicha Kvaratskhelia in una squadra del genere. Il georgiano ha già fatto innamorare i tifosi del Napoli e la Serie A nei due anni e mezzo in cui ha vestito la maglia azzurra, e quando è arrivato a Parigi nel gennaio 2025 nulla è cambiato.

Ricorda Arjen Robben nel suo tocco di palla e movimenti, scrive So Foot, anche se è insolito che le sue prestazioni siano nettamente migliori in Champions rispetto al campionato. Il portale francese sottolinea ciò, giustificando che la differenza sta nella sua grinta in campo che viene fuori nel momento in cui la posta è davvero alta; Luis Enrique l’ha perfezionato molto nel tornare in difesa per aiutare la squadra nei momenti di difficoltà e ciò ha reso Kvaratskhelia un calciatore ancora più completo.

Il georgiano è il leader dell’attacco del Psg con Dembélé

In questa stagione si è visto chiaramente quanto sia maturata l’ala georgiana, diventando il leader dell’attacco parigino insieme all’attuale Pallone d’oro Ousmane Dembélé.

Anche le statistiche rafforzano quest’idea: i due sono i migliori marcatori del Psg in questo momento con 18 gol, ma il georgiano ne ha fatti quattro in più in Champions. A Napoli manca uno come lui nelle partite importanti, ma allo stesso tempo i tifosi sono onorati di aver avuto un calciatore del genere in squadra.