Vuoi vedere che il vituperato Vlahovic finisce al Barcellona per sostituire Lewandowski?

Il rinnovo di contratto (che scadrà a giugno 2026) di Robert Lewandowski col Barcellona è sempre più in bilico. Per questo motivo, pare che il club catalano stia tenendo d’occhio Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà anch’esso nel 2026.

Il Barcellona monitora Vlahovic

Mundo Deportivo scrive:

“Il Barcellona sta setacciando il mercato per un attaccante che possa prendere il posto di Robert Lewandowski. Non è chiaro se il polacco rinnoverà, quindi sarebbe necessario trovare un sostituto. Uno dei nomi sulla lista del Barça è il camerunense Karl Etta Eyong (21 anni), rivelazione dell’inizio del campionato con Villarreal e Levante e che ha una clausola di 30 milioni di euro. Un altro nome è Dusan Vlahovic (26 anni), che poteva già firmare per il Barça quest’estate. Il ds blaugrana Deco ha mantenuto contatti con l’agente dell’attaccante, Darko Ristic, per monitorare la sua situazione. Le trattative tra la Juventus e Vlahovic per rinnovare il suo contratto sono in stallo e pare che il serbo abbia deciso di andare via dall’Italia per cercare una nuova sfida, anche se non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus a gennaio, perché vorrebbe ottenere un contratto migliore da svincolato”.

Scriveva mozzasport lo scorso 17 settembre:

“Chissà che ne pensano i dirigenti in giacca e cravatta della Juventus, quelli che passano le giornate tra Excel e le proiezioni di bilancio, convinti di essere alchimisti del pallone. Compriamo a poco, vendiamo a tanto: il mantra di sempre. Ma così facendo hanno rischiato di non riconoscere il valore di un diamante che avevano già tra le mani. Perché un grande club si fonda sui grandi giocatori, quelli dai contratti pesanti, ma che decidono le partite. Come ieri sera: Vlahović in mezz’ora ha segnato due gol e servito l’assist a Kelly per il 4-4 finale contro il Borussia Dortmund. Un rendimento che non è rabbia passeggera né orgoglio ferito, ma il segno di un campione che da tre anni regge il peso della Vecchia Signora”.