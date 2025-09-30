Il Milan vuole Lewandowski in scadenza col Barcellona. Tare ha incontrato il suo agente (Sport)

Il Milan sogna di portare in rossonero Robert Lewandowski nella prossima stagione. L’attaccante è in scadenza col Barcellona, anche se ha ancora un anno d’opzione di contratto qualora volesse restare nel capoluogo catalano. Tutto dipenderà dalla decisione che prenderà la società, se puntare ancora sul 37enne, o ringiovanire il reparto offensivo.

Il Milan ha chiesto informazioni per Lewandowski

Secondo quanto riportato dai catalani di Sport:

Il Milan ha iniziato a chiedere informazioni sulla situazione di Robert Lewandowski, che ha un contratto che scade alla fine di questa stagione con il Barça e potrebbe andar via. Il direttore sportivo del club italiano Tare ha incontrato nei giorni scorsi l’agente dell’attaccante, Pini Zahavi, per discutere di varie questioni di mercato e ha chiesto direttamente di Lewandowski e le sue intenzioni future. Lewandowski ha firmato col Barça un contratto tre anni più opzione per un altro anno, e ora sta decidendo del suo futuro. L’attaccante polacco è convinto di poter continuare ai massimi livelli nel calcio europeo, anche se è aperto a tutti gli scenari.

In ogni caso, il polacco è molto felice al Barça e rimarrebbe un altro anno se la dirigenza fosse d’accordo. La tabella di marcia di Lewandowski è chiara e prevede di dare priorità al Barça. Altrimenti, valuterà le proposte sul mercato, sia dall’Europa che non. Per il momento, l’attaccante ha superato i problemi muscolari di questo inizio di stagione e ha iniziato a giocare al suo solito livello segnando gol in ogni partita. Hansi Flick potrebbe dosarlo di più in questa stagione, ma nessuno dubita che sarà un giocatore decisivo al Barça da qui alla fine della stagione.