Repesa dopo la vittoria con Trento: “Piccole chance per i playoff”

Seconda partita casalinga come nuovo allenatore della Guerri Napoli e seconda vittoria per Jasmin Repesa. I partenopei hanno battuto l’Aquila Trento 84-74 conquistando la seconda vittoria consecutiva tra le proprie mura.

Queste le parole del coach croato in conferenza stampa dopopartita:

“Complimenti a tutti, squadra, dirigenza, proprietà e tifoseria. E’ stata una vittoria importante per noi. Ci sono ancora piccole chance di playoff e dobbiamo crederci giocando ogni partita al massimo, a prescindere, dobbiamo tirare fuori l’orgoglio. Nel primo tempo non siamo stati concentrati ed aggressivi, è un problema di mentalità. Abbiamo sbagliato tutti i tiri e abbiamo subito ciò che avevamo detto di non subire. Nel terzo quarto abbiamo riordinato le cose ed è stata tutt’altra gara. Abbiamo cominciato a segnare canestri facili e quando si segnano canestri facili si ha più fiducia, si segnano le triple e si gioca meglio. Oggi tutto è partito dalla difesa, poi è uscito Doyle, ma non è stato assolutamente solo lui, la squadra ha fatto bene in difesa e poi grazie a quella Doyle ha fatto bene in attacco. Voglio vedere sempre una squadra che gioca insieme per 40 minuti, senza pensare ai numeri personali.”

Da quando è arrivato Repesa, Napoli ha effettivamente cambiato marcia. A parte la partita contro l’Olimpia Milano, che per evidente disparitá tecnica non è da prendere troppo in considerazione, i giocatori hanno messo in campo un’attitudine differente nelle partite contro Treviso e Trento. Oggi la squadra è riuscita a rialzarsi dopo un primo tempo opaco in cui hanno funzionato poche cose, specialmente in attacco. Una capacità che raramente aveva mostrato in questa stagione. Adesso, come ha detto anche coach Repesa, i playoff non sono una destinazione impossibile, ma sicuramente difficile. Tuttavia, playoff o meno, l’ambiente merita altre due partite con questo tipo di carattere e voglia, nella speranza che la prossima stagione le ambizioni a questo punto dell’anno siano rispettate.