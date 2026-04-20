Issa Doumbia, il “nuovo Kessié” che mette Manna e mezza Europa in fila

Sei gol, cinque assist e un contratto fino al 2029. Napoli, Milan e le grandi del Portogallo seguono il classe 2003. Il Venezia respinge le prime offerte e fissa il prezzo.

Non è ancora un caso nazionale, ma i numeri parlano chiaro: Issa Doumbia è il pezzo più pregiato passato in Laguna di recente. Mentre ci si scalda con l’impegnativo paragone con Franck Kessié, i dati raccontano una realtà molto concreta. Il Venezia ha tra le mani una clamorosa plusvalenza che cammina e che ha già attirato mezza Europa.

La fila alla porta del Venezia

I lagunari hanno giocato d’anticipo nell’estate 2024, prelevando il classe 2003 dall’AlbinoLeffe e blindandolo fino al 2029. Una mossa lungimirante che permette alla società di gestire il mercato da una posizione di forza assoluta. Transfermarkt lo valuta 8 milioni, ma le cifre reali sono già diverse: ad agosto il Southampton ha offerto 6 milioni più bonus. Proposta rispedita al mittente da un Venezia che punta alla doppia cifra, forte dell’interesse di Napoli, Roma, Milan, Lazio, Atalanta, Benfica e Sporting.

Il rendimento in campo giustifica la fila alla porta. Doumbia non porta in dote solo fisicità, ma un fatturato pesante: 6 gol e 5 assist in stagione. Per capire le proporzioni, nella sua annata in B al Cesena (2015/16), Kessié chiuse con 4 gol e 2 assist. Doumbia ha già superato quel bottino offensivo, vantando in curriculum anche 24 presenze in Serie A che ne certificano la precocità.

Il ragazzo ha le idee chiare e si autodefinisce una mezzala destra “alla Pogba”. Il Venezia, dal canto suo, non ha alcuna fretta di smontare il giocattolo: l’obiettivo è fargli completare la stagione per poi scatenare una vera e propria asta internazionale in estate. E i fatti, per ora, danno ragione ai lagunari.

Non c’è solo Manna

L’elenco dei club che hanno inviato scout in Laguna è lungo e variegato. In Italia si sono mossi Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Udinese. All’estero, la pista portoghese è la più calda con Benfica e Sporting in prima linea, seguite da Celtic, Club Brugge ed Espanyol.