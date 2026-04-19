Il Barcellona vuole Palestra, per il Mundo Deportivo è l’esempio perfetto di duttilità

Il Barça cerca un terzino che sappia giocare bene con entrambi i piedi, ma anche qualcuno che possa alternarsi a Yamal. Ha effettuato più cross di Koundé, Cancelo e Balde in Liga. In Italia, in un grande club, farebbe il titolare?

Il Barcellona sta tenendo d’occhio Marco Palestra. Questa la notizia di mercato riportata dal Mundo Deportivo, che parla di un interesse per il terzino destro italiano, poiché Joao Cancelo (se riscattato) verrebbe spostato sulla sinistra. Il 21enne del Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, vale circa 30 milioni e diventerebbe dunque il vice Koundé, ma non solo.

Barcellona su Palestra

Gli osservatori del Barcellona, ci fa sapere il quotidiano spagnolo, sono stati in Italia per osservare sia Palestra, ma anche Bastoni e Cambiaso, poiché ai blaugrana piacciono i laterali che sappiano giocare bene con entrambi i piedi. Inoltre, Palestra è bravo nell’uno contro uno e potrebbe giocare sia da terzino di una difesa a quattro, sia da quinto nella difesa a tre.

È uno dei migliori nel mettere cross in area in Serie A, riesce ad effettuare addirittura quasi il doppio dei cross di Koundé, Cancelo e Balde in Liga.

Potrebbe anche sostituire eventualmente Lamine Yamal in corso d’opera, riuscendo a dare una spinta offensiva, ma anche copertura difensiva. Tutto dipenderà, però, dalle partenze, perché Mundo Deportivo mette in dubbio la presenza dello stesso Koundé o di Balde nella prossima stagione.

I giovani italiani apprezzati all’estero

Ci sarebbe una lunga lista di giocatori italiani che sono esplosi all’estero, poiché nel nostro Paese non gli veniva dato spazio. I casi più recenti sono Samuele Inacio e Luca Reggiani del Borussia Dortmund, i due giovani emigrati in Germania che stanno spesso giocando ultimamente in Bundesliga.

Marco Palestra sta avendo il minutaggio che merita a Cagliari, è il titolare della fascia destra. Ma è in un club che punta a salvarsi. Avrebbe lo stesso minutaggio, o circa, in una squadra che punta alla qualificazione europea? Se decidesse di restare in Italia, lo scopriremo probabilmente l’anno prossimo. All’estero, certamente, guardano prima il talento e poi l’età.