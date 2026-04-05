Troppa Inter per questa Roma, Lautaro e Thuram annichiliscono i giallorossi

Inter che conquista i tre punti contro la Roma. In gol per i nerazzurri vanno Lautaro due volte, Calhanoglu, Thuram e Barella. I gol per la Roma sono siglati prima da Mancini per il momentaneo pareggio e poi il gol nel finale di Pellegrini

L’Inter vince il big match contro la Roma e lo fa in maniera straripante per 5-2, uomini di Gasperini annientanti e sempre più lontani dalla zona Champions. Con questa vittoria i padroni di casa salgono a quota sessantanove e scacciano i fantasmi delle ultime settimane dopo i pareggi con Atalanta e Fiorentina, e soprattutto allungano in testa alla classifica davanti al Napoli e il Milan che chiuderanno la giornata domani sera alle 20:45 al Maradona.

La cronaca della partita dell’Inter

Pronti via e i nerazzurri sono in vantaggio dopo due minuti, Thuram entra in area e serve Lautaro lasciato colpevolmente solo dopo poco. Il suo tocco sotto batte Svilar che non può nulla. Continua l’inizio prepotente dell’Inter con la Roma in piena difficoltà, i giallorossi durante tutto il primo tempo non riescono ad uscire dal pressing feroce degli uomini di Chivu. Unico a creare grattacapi alla retroguardia di casa è sempre Malen con Sommer decisivo in un paio di occasioni. Nel finale del primo tempo sulla prima vera azione manovrata arriva però il pareggio della Roma. Cross preciso di Rensch e colpo di testa di Mancini che si inserisce perfettamente. Tutto sembra pronto per un pareggio all’intervallo, ma nel recupero Calhanoglu si inventa un colpo da biliardo incredibile, tiro dai trenta metri diretto all’incrocio ma il pallone gira e sorprende Sivlar.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia come il primo, Inter che trova il tris dopo sei minuti. Rensch perde il duello fisico con Thuram e parte un contropiede tre contro due. Il francese serve Lautaro tutto solo, che con uno scavetto preciso batte ancora Svilar. Dopo appena due minuti arriva anche il quarto gol di Thuram sul corner battuto preciso da Calhanoglu, il colpo di testa del numero nove è preciso e soprattutto di nuovo tutto solo al centro dell’area. Roma alle corde con la classica girandola di cambi che inizia, fuori Lautaro e Bastoni. Chivu concede la standing ovation al difensore italiano al centro della spirale negativa degli ultimi mesi, tra Inter e nazionale. Al minuto sessantadue arriva anche la manita di Barella, percussione in area furente, vince un rimpallo con Ghilardi e batte con un tiro violento Svilare nell’incrocio alto. Dopo altri otto minuti arriva il gol di Pellegrini che sigla il gol del 5-2 dopo l’ennesima iniziativa pericolosa di Malen. Nel finale continua lo show dell’Inter con la Roma tramortita, Dumfries due volte ed Esposito vicini al sesto gol, ma Svilar è decisivo.

Attesa per la sfida di domani sera tra Napoli e Milan, chiusura di giornata per le due inseguitrici dei nerazzurri. Azzurri a caccia del sorpasso sui rossoneri per ritrovare il secondo tempo perso mesi fa. Conte alla scelta di schierare i fab-four di centrocampo o proseguire sulla strada degli ultimi match.