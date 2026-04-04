Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte rilancia i Fab Four, Leao recupera
Alla fine l’unico indisponibile del Milan sarà Gabbia: Rabiot e Leao hanno recuperato. In casa Napoli, Juan Jesus è favorito al centro della difesa, mentre Spinazzola resta avanti su Gutierrez sulla fascia sinistra.
Napoli e Milan arrivano alla sfida con stati d’animo e scelte di formazione che promettono spettacolo e qualche sorpresa.
Da una parte Antonio Conte rilancia i suoi “Fab Four” con qualche dubbio legato alle condizioni di alcuni uomini chiave, dall’altra il Milan ritrova pezzi importanti proprio alla vigilia del big match.
Ecco le probabili formazioni offerte da Sky Sport.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Vergara, Lukaku
Ecco giusto qualche appunto:
- Il ritorno dei “Fab Four” intriga non poco Antonio Conte. Davanti ci sarà sempre Hojlund come terminale di riferimento. Sicuro anche McTominay mentre De Bruyne deve recuperare dal jet lag
- In mezzo al campo su Lobotka non ci sono dubbi ma come detto la tentazione è anche quella di rilanciare dal primo minuto Anguissa
- Per quel che riguarda la difesa, Juan Jesus pare favorito per giocare da centrale. Spinazzola favorito a sinistra ma Gutierrez è un’idea da non scartare
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gabbia
- Rafa Leao è recuperato. E’ questa la notizia che arriva dal venerdì di Milanello. Il portoghese si era allenato a parte per tutto il tempo, salvo poi rientrare in gruppo
- A disposizione, con protezione, anche Loftus-Cheek. Tornando al rebus attacco, a questo punto non è escluso che proprio Leao possa partire dall’inizio
- Non preoccupano le condizioni di Adrien Rabiot. Il francese era stato precauzionalmente tenuto a riposo nel secondo match della Francia per una botta al ginocchio