Bartesaghi: “Napoli-Milan? La prepareremo con tutta l’enfasi che merita”

Davide Bartesaghi, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In tale occasione, il classe 2005, ha anche parlato del match di domani contro il Napoli.

Quale è l’insegnamento principale che ha ricevuto in questa prima stagione da rivelazione rossonera?

“Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto. Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a tre: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto”.

Chi sono i compagni che più di altri le fanno da guida sicura?

“Gabbia per primo. Con lui passo davvero molto tempo, facciamo tante cose insieme. In campo anche Maignan, che è il nostro leader. Mi parla tanto Rabiot. Modric si fa seguire più con i fatti che con le parole…”.

Non poteva aspettarsi neppure di essere qui, a inizio aprile, a preparare una sfida d’alta classifica contro il Napoli. Può valere la certezza del secondo posto e il titolo di anti-Inter. Pronti?

“È una delle nostre partite più importanti, fondamentale per il finale di stagione. La prepareremo con tutta l’enfasi che merita. Ci saranno emozione ma anche grande consapevolezza: siamo una squadra forte e ogni avversario è alla nostra portata”.