Marie-Louise Eta all’Union Berlino: i tedeschi dicono “Che grande decisione”, gli italiani “Il mondo è finito”
Esplicativo della differenza di mentalità tra i due popoli. Fortunatamente, c'è chi ha sviluppato i pollici opponibili anche da noi: "L’importante è che sappia fare il suo lavoro… donna o maschio cambia poco"
La notizia che Marie-Louise Eta sarà la nuova allenatrice dell’Union Berlino ci insegna molte cose: innanzitutto, che è triste aver dovuto aspettare il 2026 per vedere una donna alla guida di una squadra maschile (tolta la brevissima parentesi di Carolina Morace alla Viterbese nel 1999); e poi che tra italiani e tedeschi sembra esserci la stessa differenza che passa tra tra l’uomo di Neanderthal e l’Homo sapiens sapiens.
Basta dare un’occhiata ai commenti e alle reazioni per capirlo.
Eta all’Union Berlino: i commenti
Il tenore, sotto il post dell’Union, è questo:
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