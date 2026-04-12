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Marie-Louise Eta all’Union Berlino: i tedeschi dicono “Che grande decisione”, gli italiani “Il mondo è finito”

Esplicativo della differenza di mentalità tra i due popoli. Fortunatamente, c'è chi ha sviluppato i pollici opponibili anche da noi: "L’importante è che sappia fare il suo lavoro… donna o maschio cambia poco"

La notizia che Marie-Louise Eta sarà la nuova allenatrice dell’Union Berlino ci insegna molte cose: innanzitutto, che è triste aver dovuto aspettare il 2026 per vedere una donna alla guida di una squadra maschile (tolta la brevissima parentesi di Carolina Morace alla Viterbese nel 1999); e poi che tra italiani e tedeschi sembra esserci la stessa differenza che passa tra tra l’uomo di Neanderthal e l’Homo sapiens sapiens.

Basta dare un’occhiata ai commenti e alle reazioni per capirlo.

Eta all’Union Berlino: i commenti

Il tenore, sotto il post dell’Union, è questo:

“Loui ce la farà. Buona fortuna, Loui! “

“È una decisione davvero forte. In bocca al lupo e tanti saluti da Friburgo!”

“L’Union Berlin ha ufficialmente guadagnato un tifoso in più oggi.”

“Non mi piace l’Union, ma per favore dimostra a tutti gli uomini che come allenatore o allenatrice contano la competenza e le conoscenze tecniche, non il genere.”

Il fenomeno, rigorosamente dietro profilo falso, non poteva mancare:

“Qualcuno deve pur fare il bucato”. Prontamente messo al suo posto (una caverna presumiamo) nei commenti.

 

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I commenti italiani

Stesso tenore no?

“Spero sia lesbica se poco poco se la fa con un calciatore succede un casino! Per esempio se è fidanzata con un calciatore di un altra squadra e quella vince immagino i commenti io sono dell idea che siamo tutti uguali anche le donne posso allenare il problema come vita nella solo le relazioni tra uomo e donna”

“Bello i giocatori saranno bravi a cucinare”

Bel modo per far parlare d se… ora tutti, almeno per qlk settimana, parleranno di loro… ottimo colpo di marketing. Ps. Qlk che lingua sarebbe?

“No vabbè veramente il mondo è finito”

Ovviamente, c’è chi ha sviluppato i pollici opponibili anche da noi: “L’importante è che sappia fare il suo lavoro… donna o maschio cambia poco”

 

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Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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