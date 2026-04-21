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Il Real Madrid non ha più gente da Real Madrid: Kroos, Modric

Ma anche Carvajal, Nacho. C'è un deficit di personalità. Sarebbe dovuto avvenire un cambio della guardia che non è avvenuto. I nuovi arrivati non sono stati all'altezza dei predecessori

Kroos Germania Real Madrid

Mg Stoccarda (Germania) 05/07/2024 - Euro 2024 / Spagna-Germania / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Toni Kroos

La deflagrazione del Real Madrid non può essere spiegata solo dal punto di vista tecnico-tattico. Infatti, il problema riconosciuto in questa squadra è proprio la mancanza di leader capaci di prendersi sulle spalle il gruppo. In soldoni, è mancato un ricambio generazionale dopo l’addio dei vari Modrić e Kroos.

L’analisi del País sottolinea come abbia inciso anche l’assenza di Carvajal ultimo rappresentante di quell’epoca di giganti. Dopo il grave infortunio del 2024, non è riuscito più a trovare continuità.
Anche la dirigenza ne è consapevole:
“La dirigenza considera inoltre che il problema non sia solo tecnico o tattico, ma legato soprattutto al carattere dei giocatori. Ritiene che alla squadra manchino leader forti e che alcuni elementi abbiano un’influenza contraria rispetto a quella necessaria.”
Mbappé è il prototipo del calciatore contemporaneo: non è un caso che senza di lui, il Psg abbia vinto la sua prima Champions e che con lui il Real Madrid non abbia vinto Liga, Champions o Coppa del Re per due anni di fila. .

Le parole di Ancelotti

Come spesso capita, Carletto l’aveva intuito all’inizio della scorsa stagione:

“Abbiamo perso pezzi importanti in termini di personalità che devono essere sostituiti dai più giovani. Abbiamo perso giocatori come Lucas, come Nacho, come Kroos… Sono elementi che creano l’ambiente nello spogliatoio. Piano piano, i giovani come Vinicius, Rodrygo, Valverde devono assumere più responsabilità in questo senso. È molto importante per mantenere un ambiente serio e motivato.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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