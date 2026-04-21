Il Real Madrid non ha più gente da Real Madrid: Kroos, Modric
Ma anche Carvajal, Nacho. C'è un deficit di personalità. Sarebbe dovuto avvenire un cambio della guardia che non è avvenuto. I nuovi arrivati non sono stati all'altezza dei predecessori
Le parole di Ancelotti
Come spesso capita, Carletto l’aveva intuito all’inizio della scorsa stagione:
“Abbiamo perso pezzi importanti in termini di personalità che devono essere sostituiti dai più giovani. Abbiamo perso giocatori come Lucas, come Nacho, come Kroos… Sono elementi che creano l’ambiente nello spogliatoio. Piano piano, i giovani come Vinicius, Rodrygo, Valverde devono assumere più responsabilità in questo senso. È molto importante per mantenere un ambiente serio e motivato.“