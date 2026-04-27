Ancelotti colpito da Alisson: la Nazionale è un sogno possibile
Complici i brutti infortuni di Estevao e Rodrygo, l'ex Sporting ora può crederci. La Gazzetta: "l’exploit di questa stagione lo ha portato all’attenzione dello staff della nazionale, dove adesso vanta diversi estimatori"
“L’impresa appare complicata, visto che Alisson non è mai stato convocato dal Brasile. Ma l’exploit di questa stagione lo ha portato all’attenzione dello staff della nazionale, dove adesso vanta diversi estimatori. Merito di una crescita costante e di numeri che non possono essere ignorati.. “
Tale crescita parte dai tempi dello Sporting e si realizza appieno all’ombra del Vesuvio
Nei primi mesi con lo Sporting, Alisson aveva brillato soprattutto in Champions, con quella capacità naturale di entrare a gara in corso e spaccare le partite: tre reti, tutte da subentrato, due decisive per la vittoria dei portoghesi. E questo modo di entrare e strappare, dribblare e mettere costantemente in affanno le difese avversarie aveva conquistato anche il Napoli, affrontato a inizio ottobre al Maradona. Fu amore a prima vista, per Alisson e per il club azzurro. Che a gennaio è riuscito a strapparlo alla concorrenza di altri club, versando 3,5 milioni per il prestito.