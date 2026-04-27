Ancelotti colpito da Alisson: la Nazionale è un sogno possibile

Non solo il gol del 4-0 finale: contro la Cremonese, Alisson Santos ha messo in mostra tutto il suo repertorio di finte, sterzate e accelerazioni svernicianti, in pieno stile samba do Brasil. Ecco, a proposito di Brasile: l’ex Sporting ora può veramente sognare di strappare una convocazione. L’assist gli è arrivato — purtroppo — dal brutto infortunio rimediato da Estevão (lesione al bicipite femorale) e da quello di Rodrygo (rottura di menisco e crociato). Ancelotti, che sprovveduto non è, lo sta monitorando con attenzione. Alisson è il classico colpo che deve fare il Napoli. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta. Alisson è stato un colpo di mercato del Napoli Una chiamata complicata, eppure…

“L’impresa appare complicata, visto che Alisson non è mai stato convocato dal Brasile. Ma l’exploit di questa stagione lo ha portato all’attenzione dello staff della nazionale, dove adesso vanta diversi estimatori. Merito di una crescita costante e di numeri che non possono essere ignorati.. “

Tale crescita parte dai tempi dello Sporting e si realizza appieno all’ombra del Vesuvio

Nei primi mesi con lo Sporting, Alisson aveva brillato soprattutto in Champions, con quella capacità naturale di entrare a gara in corso e spaccare le partite: tre reti, tutte da subentrato, due decisive per la vittoria dei portoghesi. E questo modo di entrare e strappare, dribblare e mettere costantemente in affanno le difese avversarie aveva conquistato anche il Napoli, affrontato a inizio ottobre al Maradona. Fu amore a prima vista, per Alisson e per il club azzurro. Che a gennaio è riuscito a strapparlo alla concorrenza di altri club, versando 3,5 milioni per il prestito.