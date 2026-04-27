Il caso Rocchi e il celebre ticchettio alla finestra del Var

Errori o favori?

Nona puntata con rinforzo: da Londra si collega Paolo Coraggio, secondo expat e secondo dottorato in studio, lasciando Raniero come unico non-dottorato del podcast.

Si parte dal 4-0 alla Cremonese e dal gol di De Bruyne, che disinnesca per un settimana il dibattito sul “problema De Bruyne”, per passare ad occuparsi dell’ennesimo scandalo del calcio italiano: l’avviso di garanzia a Rocchi.

Da Rocchi si arriva alla statistica, ovvero al motivo per cui Paolo è stato convocato. Spunto: il professor Siciliano sostiene che l’Inter sia favorita perché prende un cartellino ogni quattro falli, contro una media di otto. Paolo prende i dati, li mette su GitHub e scopre che…

Si chiude con l prompt della settimana, in cui Anthropic ha trasformato due titoli contraddittori online in un trailer onirico tra Lynch, Bergman e Welles.

Prima dei saluti Fabio annuncia che il 6 maggio, alla Federico II, presenterà con il Pampa Sosa la sua autobiografia: L’ultimo 10

Buon ascolto!!!