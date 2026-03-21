Nonostante i quasi 500 milioni di euro spesi, il Liverpool rischia di non andare nemmeno in Champions

Ekitiké, Frimpong, Isak, Kerkez: un’estate da pazzi per il Liverpool campione d’Inghilterra, che è arrivato a spendere la bellezza di 489,68 milioni di euro. Quasi mezzo miliardo per cosa? Per trovarsi, dopo 31 giornate, a -2 dal quarto posto e con il rischio di essere superato dal Chelsea. La sconfitta col Brighton per 2-1 è una mazzata pesante per i Reds.

Liverpool, il posto Champions si allontana

Riporta il Guardian:

Danny Welbeck non ha rinunciato alla speranza di entrare nella rosa dell’Inghilterra per il Mondiale e, con due gol, ha mostrato esattamente cosa si perde Thomas Tuchel, infliggendo un duro colpo alle speranze del Liverpool di qualificarsi alla Champions League.

Se da un lato questa è stata una dimostrazione per Tuchel di ciò che Welbeck può ancora offrire, dall’altro è stata anche la conferma delle difficoltà che il Liverpool sta affrontando per qualificarsi alla prossima Champions League. Questa è stata la loro decima sconfitta stagionale in Premier League: bisogna tornare indietro di un decennio per trovare l’ultima volta in cui avevano perso così tante partite in campionato. Il modo in cui sono arrivati i gol del Brighton riassume perfettamente la stagione del Liverpool: disorganizzata, fuori ritmo, piena di errori.

Nell’azione che ha portato al primo gol, Curtis Jones ha sbagliato un passaggio destinato a Jeremie Frimpong, mandando il pallone in fallo laterale. Poco dopo, il portiere del Liverpool Giorgi Mamardashvili – schierato dopo il forfait di Alisson per infortunio venerdì sera – aveva il pallone tra i piedi e lo ha giocato verso Ibrahima Konaté, ma il passaggio è stato troppo lungo e il difensore lo ha lasciato scorrere sotto il piede. Dalla rimessa laterale successiva, un cross profondo è stato rimesso al centro di testa da Diego Gómez e Welbeck ha avuto la libertà di colpire di testa da pochi passi.

Anche il secondo gol è nato da una simile disorganizzazione difensiva. Sul cross di Yankuba Minteh, nessuno ha seguito Jack Hinshelwood sul secondo palo e, ancora una volta, Welbeck è stato lasciato completamente libero di segnare.