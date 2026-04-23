Giampaolo segue le orme di Baldini: “Ho chiesto ai miei giocatori di lasciare il telefono quando arrivano al centro sportivo”

"Parlare, discutere di calcio e passare del tempo di qualità insieme penso sia fondamentale, senza pensare ai social". E sul Napoli dichiara: "Non bisogna guardare in faccia l’avversario, il Napoli è forte e il match sarà difficilissimo".

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo segue le orme di Silvio Baldini, ct ad interim della Nazionale maggiore italiana. Ha dichiarato in conferenza stampa che da quando è arrivato, ha chiesto ai suoi giocatori di incontrarsi e parlarsi, lasciare il telefono in disparte per restare uniti verso una possibile salvezza in Serie A.

La conferenza di Giampaolo

“L’altra sera abbiamo passato del tempo insieme. La squadra lavora benissimo, è fin troppo professionale. Lo dico per evidenziarne il comportamento, in allenamento fa sempre bene ed è puntuale in ogni situazione. A livello professionale non sbaglia nulla. Racconto un ulteriore aneddoto: dal mio arrivo ho chiesto a tutti di lasciare il telefono fuori dallo spogliatoio quando arrivano al centro sportivo e loro non hanno fatto una piega. Penso che parlare, discutere di calcio e passare del tempo di qualità insieme sia fondamentale. Senza pensare ai social che con il calcio non c’entrano niente e possono essere pure dannosi“.

La “lezione di vita” di Giampaolo arriva alla vigilia del match contro il Napoli. L’allenatore ha comunicato che non ci sarà Jamie Vardy, ancora reduce da infortunio. Gli altri due indisponibili (Thorsby e Collocolo) saranno convocati.

Il tecnico ha parlato anche della fatica a trovare il gol da parte della squadra, appena 26 reti segnate in 33 giornate:

“Non mi interessa parlare delle problematiche, ma di contestualizzare la partita che dobbiamo fare nel migliore dei modi. Cerco di preparare al meglio la squadra alle eventualità che possono presentarsi, non mi interessa ciò che c’è o non c’è, non è il momento di fare questo genere di discorsi“.

Focalizzandosi sulla partita di domani, Giampaolo ha dichiarato sul Napoli:

“Non so se sarà la più difficile delle ultime cinque, anche le prossime lo saranno altrettanto. Non bisogna guardare in faccia l’avversario: conosciamo la qualità e i meriti del Napoli ed è chiaro che sono una squadra forte e di valore assoluto. La partita sarà difficilissima, ma ogni gara va sempre giocata: i ragazzi dovranno disputare mentalmente la partita giusta e dare tutto, facendo le cose nel miglior modo possibile. Al novantacinquesimo poi faremo le nostre valutazioni. Domani sarà diverso dalla partita con il Torino, a partire dal punto di vista tattico: il Napoli dà altri riferimenti, come ne davano altri il Bologna e il Parma. Ogni volta la partita va ricontestualizzata“.