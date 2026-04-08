Per ItaliaOggi se Conte va via, i conti del Napoli migliorano

La Filmauro chiude il bilancio in rosso per 22 milioni. “Nella stagione 24-25 calo dei ricavi da diritti tv, sponsor e botteghino”. Conte però ha portato uno scudetto e due qualificazioni Champions.

Dando una sbirciatina ai conti del bilancio consolidato della Filmauro, appena approvati, viene quasi da sorridere: il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sembra destinato a chiudersi a giugno con tutti felici e contenti. Questo è, in fondo, l’argomento dell’articolo firmato da Claudio Plazzotta su ItaliaOggi:

“Il consolidato 2025 di Filmauro, chiuso al 30 giugno 2025, riporta infatti perdite per 22 milioni di euro, con un valore della produzione crollato a 338,2 milioni di euro (-9,3% sul 2024) e costi della produzione decollati invece a 365,7 milioni (+24,2%)”.

Calcio, cinema e auto di lusso

Ecco una breve panoramica finanziaria offerta da ItaliaOggi:

“Certo, Filmauro teoricamente si occuperebbe di cinema, ma il 90% dei ricavi consolidati arriva dal calcio (controlla il Napoli e il Bari), solo il 6% dal cinema e il 4% da altre attività“.

L’impatto della presenza di Conte in panchina

Per Claudio Plazzotta Antonio Conte non è sostenibile per le casse della Filmauro, soprattutto senza una vittoria. Il tecnico costa molto e pretende altrettanto, in particolare sul fronte del mercato. Richieste importanti che rischiano di pesare troppo sui conti:

“I ricavi da diritti tv nella stagione 2024-25 sono scesi a quota 79,4 milioni (-45,1%) causa assenza del Napoli in Champions, le sponsorizzazioni sono rimaste stabili a quota 54,4 milioni di euro (55,4 mln nel 2023-24), gli incassi da botteghino sono calati a 27 milioni (-12,6% sempre a causa della assenza in Champions), e la società ha dovuto operare sul mercato per sistemare un po’ i conti, con cessioni eccellenti che hanno portato plusvalenze per 103,2 milioni di euro (74 milioni nella stagione precedente)”.

Scrive che :

“I costi del personale complessivi sono saliti a 163,2 milioni di euro (+17,5% sul 2023-24) e ammortamenti e svalutazioni(frutto dei numerosi acquisti) a quota 128,5 milioni (+57,8% sul 2023-24)”.