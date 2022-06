La Filmauro di De Laurentiis chiude il bilancio 2021 con solo 52mila euro di perdita

Nel 2021 il rosso era di 12,4 milioni. I conti sono praticamente in equilibrio. Confermato il Consiglio di Amministrazione della società

Calcio e Finanza riporta i dati relativi al bilancio 2021 della Filmauro di Aurelio De Laurentiis. La perdita, al 30 giugno 2021, è minima ed è più esigua del bilancio 2020.

“Il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021 presenta una perdita di esercizio pari a 52mila euro, rispetto al rosso di 12,4 milioni del bilancio al 30 giugno 2020. Si tratta, in questo caso, della sola società principale FilmAuro e non del bilancio consolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le società calcistiche Napoli e Bari”.

“Nel corso dell’ultima assemblea della FilmAuro, inoltre, è stato confermato anche il Consiglio di Amministrazione: sono stati infatti confermati i quattro consiglieri, ovverosia Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Baudit e i due figli Edoardo e Luigi, questi ultimi due tra gli altri ruoli anche rispettivamente vicepresidente del Napoli e presidente del Bari”.