L’affare Mainoo sta per sfumare definitivamente, il giocatore è vicino al rinnovo con lo United (Athletic)

Il Manchester United è vicino a un accordo con Kobbie Mainoo e Harry Maguire per il rinnovo dei contratti. Sebbene ci sia ancora del lavoro da fare, le trattative sono ormai in fase avanzata e il Manchester United punta a raggiungere un accordo per il rinnovo dei contratti con entrambi i giocatori.

Riporta The Athletic:

“Attualmente Mainoo è vincolato da un contratto fino a giugno 2027, con un’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, e la proposta di estensione lo porterebbe fino all’estate del 2031 con uno stipendio significativamente migliorato.

Il centrocampista ventenne voleva lasciare l’Old Trafford in prestito dopo essere finito ai margini della squadra durante il periodo in cui Ruben Amorim era l’allenatore, sebbene il club avesse sempre insistito per trattenerlo, ma è tornato alla ribalta sotto la guida di Michael Carrick ed è stato richiamato nella nazionale maggiore inglese venerdì .

Maguire diventerà free agent al termine di questa stagione, tuttavia è in fase di definizione un nuovo contratto annuale con opzione per un’ulteriore 12a stagione”.

E ricorda:

“Per certi versi, il futuro di Mainoo sembrava ancora più incerto. Il prodotto del vivaio dello United non ha disputato nemmeno una partita da titolare in Premier League sotto la guida di Amorim in questa stagione. Dopo aver spinto per andarsene negli ultimi giorni della finestra di mercato estiva a causa della mancanza di opportunità, una sua partenza a gennaio sembrava possibile.

Eppure, da quando Michael Carrick ha preso le redini della squadra all’inizio dell’anno, entrambi sono diventati presenze fisse e hanno giocato un ruolo fondamentale in una serie di sette vittorie in nove partite che ha reso la qualificazione alla Champions League non solo una possibilità, ma una probabilità”.