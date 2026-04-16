De Laurentiis e Conte si incontreranno solo dopo la qualificazione matematica alla Champions

Sky Sport. I temi sul tavolo saranno tre: strategie di mercato per rinforzare la squadra, necessità di ringiovanire la rosa e riduzione del monte ingaggi complessivo.

Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia dagli Stati Uniti. Per il Napoli è giunto il momento di sedersi a tavolino e programmare la prossima stagione. Il primo, fondamentale, passo sarà l’atteso vertice tra il presidente e Antonio Conte.

Secondo quanto appreso da Sky Sport, l’incontro decisivo tra il patron azzurro e l’allenatore non avverrà subito, ma è in programma non appena il Napoli avrà raggiunto la certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League.

I temi del vertice

Sarà un faccia a faccia cruciale per capire come far combaciare le ambizioni di vertice di Antonio Conte con le esigenze di bilancio della società. I temi fondamentali sul tavolo saranno tre, tutti strettamente intrecciati tra loro: la definizione delle strategie di mercato per rinforzare la squadra, la necessità tecnica di svecchiare e ringiovanire l’attuale rosa e, non ultimo per importanza, l’obiettivo finanziario di ridurre il monte ingaggi complessivo del club.

Nel frattempo, De Laurentiis si prepara a riprendere in mano le redini del club anche fisicamente. Cresce l’attesa per una sua possibile presenza in tribuna allo stadio Maradona già per la delicata sfida di sabato contro la Lazio.

Se confermata, la sua presenza non sarebbe un semplice dettaglio di cronaca, ma un segnale forte e tangibile di vicinanza alla squadra e al progetto in una delle fasi più calde e importanti del campionato.