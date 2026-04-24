De Bruyne gioca, l’unico sacrificato è Anguissa

E alla fine pare che De Bruyne giochi. Antonio Conte punta ancora su di lui nell’anticipo di stasera contro la Cremonese (ore 20.45). Il Corriere dello Sport scrive che dovrebbe giocare alle spalle della punta, con Alisson Santos. L’anziano e l’ultimo arrivato (non possiamo considerare Alisson un giovane: ha 23 anni compiuti). E la punta, altra novità, potrebbe non essere Hojlund. Il danese fatica a recuperare e al suo posto dovrebbe toccare a Giovane anche perché alternative non ce ne sono. Quindi il Napoli è privo di un vero e proprio riferimento là davanti, Giovane non è certo un centravanti come lo intende Conte. Non si sa bene cosa sia, ma di certo non è una punta alla Lukaku.

È De Bruyne la novità. Conte punterebbe ancora su di lui, sul belga che fin qui è stata la grande delusione della stagione azzurra. Non solo per l’infortunio, non ha inciso praticamente mai. Costa tanto, tantissimo; rende poco, pochissimo. Urgono riflessioni in vista della prossima stagione quando ci sarà da tagliare il monte ingaggi.

Il Corriere dello Sport ricorda anche che al centro della difesa tornerà Rrahmani. Con Buongiorno a sinistra e a destra Olivera favorito su Beukema che così tornerebbe in panchina (fin qui altro pacco del mercato estivo). Sulle fasce Politano e Gutierrez al posto di Spinazzola. E in mezzo al campo parola e pallone a McTominay e Lobotka.