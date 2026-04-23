Dalla Turchia…alla Turchia: il Besiktas piomba su Noa Lang

Appurato che il Galatasaray sta prontamente abbandonando l’idea di riscattare Noa Lang, ecco che un altro club turco potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per l’esterno olandese. A riportarlo è Sporx, nota testata turca.

Secondo quanto riportato dal portale turco, il Beşiktaş proporrà al Napoli un prestito con diritto di riscatto per perseguire l’obiettivo di riportare Noa tra le file dei bianconeri. Infatti, Lang nel 2010 ebbe un brevissimo passaggio nelle giovanili del club, quando si trasferì in Turchia per seguire il patrigno, calciatore che all’epoca fu ingaggiato dal Kasımpaşa. La permanenza durò poco e anche Noa se ne andò.

Lang, una grana da non sottovalutare

Che il Galatasaray abbia deciso di non riscattarlo c’era da aspettarselo: stiamo parlando di un esterno che ha messo a referto 6 presenze e 0 gol in campionato e solo 2 gol in Champions (contro la Juventus). Il feeling non è scattato nemmeno lì e a questo punto qualcuno dovrebbe iniziare a farsi qualche domanda. Considerato l’esborso per lui, Manna dovrà cercare di trovare una soluzione per quella che è, a tutti gli effetti, una grana da risolvere.