Da ventuno anni il Napoli non faceva zero tiri in porta in casa

Napoli zero tiri in porta. Da zero tituli a zero tiri in porta. Il Napoli non ha sferrato un tiro nello specchio della porta che fosse uno. Una prestazione inguardabile da parte degli uomini di Conte. Gli azzurri sono stati presi a pallate dalla Lazio. Perché si può essere presi a pallate anche con l’inutile 67% di possesso palla. La Lazio col 33% ha fatto calcio. È ripartita più volte che era una bellezza. Il Napoli dormiva in campo. Con i Fab Four e senza i Fab Four. E la Lazio ha persino sbagliato un rigore, bravissimo ancora una volta Milinkovic Savic (stavolta su Zaccagni).

Il Napoli non pervenuto. Conte ha provato a rianimare il paziente lasciando fuori all’intervallo Anguissa e De Bruyne. Non è servito a niente. Il canovaccio non è mai cambiato. Diga della Lazio sulla tre quarti, recupero palla, ripartenza e poi o gol mancato o gol segnato. Buongiorno tra i peggiori ma la concorrenza è agguerrita. Il Napoli era in vacanza. Partita primaverile. Ma quel che colpisce è il numero dei tiri in porta: zero. Dicono a Dazn che negli ultimi ventuno anni non era mai successo.