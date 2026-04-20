Conte e De Laurentiis riflettono su quando sarà opportuno incontrarsi

Il Corriere dello Sport racconta che Conte e De Laurentiis si sono sentiti per telefono ma il faccia a faccia non c’è ancora avvenuto. De Laurentiis è atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni per un vertice che dovrà chiarire il futuro — mercato, obiettivi, progetto tecnico. Su queste pagine lo scriviamo da giorni: il vertice non può più aspettare. L’attesa prolungata non aiuta nessuno: né la squadra, né l’ambiente, né la pianificazione del mercato che è già in ritardo rispetto alla concorrenza. Il Napoli ha bisogno di un progetto chiaro, e quel progetto passa per un confronto diretto che vada oltre le telefonate. Eppure presidente e allenatore stanno riflettendo sul momento migliore per incontrarsi.

Scrive il CorSport: “I contatti telefonici ci sono stati, ma il confronto diretto deve ancora avvenire. Le parti stanno valutando il momento più opportuno per pianificare l’incontro”

Il quotidiano ricostruisce un rapporto che non è in crisi ma ha bisogno di chiarezza. Il tema è il progetto: mercato, obiettivi, ambizioni. Conte vuole capire dove il Napoli intende andare, De Laurentiis vuole capire di cosa ha bisogno Conte per arrivarci.

De Laurentiis è rientrato dagli Stati Uniti, era in tribuna al Maradona sabato contro la Lazio. Il Corriere dello Sport scrive che l’incontro potrebbe avvenire subito dopo la Cremonese, con Manna e Chiavelli presenti. I nodi sul tavolo, scrive il giornale, sono tre: “Strategie di mercato, investimenti, obiettivi”. Ma dietro queste parole c’è una questione più grande che il Napolista ha già affrontato: Conte non è un allenatore che si tiene a scadenza. O si rinnova con un progetto credibile, o la Nazionale diventa un’opzione concreta.

“La programmazione del futuro non prescinderà da tre punti fondamentali: sintonia, investimenti, obiettivi. Il club necessita di rivedere il monte ingaggi e di calibrare il mercato con gli ultimi due, estremamente generosi: Lang, Lucca, in prestito al Galatasaray e al Nottingham Forrest con diritto di riscatto, torneranno con ogni probabilità alla base, e andranno sciolti i nodi Lukaku e De Bruyne, titolari di super ingaggi”.

Il malumore di Conte dopo la sconfitta con l’Atalanta e le parole dette e non dette nelle conferenze stampa raccontano un allenatore che aspetta segnali concreti. Il Corriere dello Sport oggi ci dice che quei segnali non sono ancora arrivati.

A De Laurentiis basterebbe alzare il telefono e chiamare Conte. Ma evidentemente non è così semplice, perché dietro quella telefonata c’è una domanda a cui il presidente non ha ancora risposto: vuole davvero che resti?