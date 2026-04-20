Conte non è convinto dallo stipendio in Nazionale
Tuttomercatoweb rivela che percepirebbe meno della metà dell'ingaggio di Napoli. Passerebbe da otto-nove a tre. Quindi resta a Napoli?
Antonio Conte rimarrà a Napoli? Il suo contratto scade nel 2027 e per il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano non esserci dubbi sulla permanenza del tecnico. Dall’altra parte, però, c’è l’incognita Nazionale, che potrebbe stuzzicare l’allenatore per quello che per lui sarebbe un ritorno sulla panchina degli Azzurri.
Lo stipendio di Conte in Nazionale
Il portale Tuttomercatoweb rivela che Conte è soddisfatto del contratto che ha col Napoli (stipendio da 6,5 milioni di euro più bonus da 2,5 in caso di qualificazione in Champions), poiché in Nazionale percepirebbe nettamente meno della metà.
In genere, il ct dell’Italia riceve un ingaggio di circa 3 milioni di euro l’anno; all’epoca, specifica il portale, Conte arrivò a 4,5 milioni grazie allo sponsor Puma e con i diritti d’immagine inclusi.
Cosa significherebbe restare un anno in più a Napoli
Restare fino alla scadenza del contratto non è sempre una cosa positiva e certamente il tecnico non rischia l’esonero dopo quanto accaduto lo scorso anno, con il quarto scudetto conquistato, e quest’anno con la qualificazione in Champions a un passo. Difficile che De Laurentiis possa modificare una situazione che, nonostante le difficoltà, in generale sta funzionando.
Maurizio Sarri, ad esempio, rimase a Napoli fino all’ultima stagione di contratto (2017-18) creando un clima incerto, dove il Napoli sfiorò lo scudetto e poi lo perse crollando contro la Fiorentina e nel finale di stagione.