Conte: “I calciatori sono intelligenti, abbiamo parlato in settimana”

Conte a Dazn: "Sono i primi che hanno capito alcune situazioni che non sono andate la scorsa partita. Dietro giocherà Olivera mezzo di destra"

Conte a Dazn a pochi minuti prima di Napoli-Cremonese.

La priorità dopo Napoli-Lazio è stata lavorare sulla testa dei giocatori?

“Penso di avere ragazzi intelligenti, anzi sono sicuro di averli. Sono i primi che hanno capito alcune situazioni che non sono andate la scorsa partita. Contro la Lazio abbiamo avuto anche il 70% possesso palla contro la Lazio, ma abbiamo preso diverse ripartenze, non siamo stati concreti sotto porta. Ci può stare, ne abbiamo parlato. Ripeto, sono intelligenti, capiscono. La partita sarà scorbutica, la Cremonese ha bisogno di punti, dovremo fare grande attenzione nelle ripartenze. Okereke è abbastanza veloce”.

La Cremonese vorrà giocarsela ma troverete spesso un blocco basso. Alisson quanto è migliorato?

Conte: “Questo ragazzo non aveva giocato tantissimo nello Sporting, mai titolare in campionato. È umile, serio, vuole imparare, ha caratteristiche importanti, sta a lui continuare a lavorare e noi a migliorarlo giorno per giorno”.

Dietro Rrahmani dove giocherà?

“Rrahmani fa il centrale. Mezzo destra giocherà Olivera”.