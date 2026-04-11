Messaggero: “Ranieri ha dato un aut aut: o lui, o Gasperini”

"Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor". Gasperini non era stata la prima scelta della Roma; all’epoca il club provò per Fabregas, Pioli e Farioli.

Prima del match contro il Pisa vinto dalla Roma 3-0, il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri ha lanciato alcune frecciatine al tecnico Gian Piero Gasperini, facendo capire che non fosse la prima scelta della Roma in estate.

Le parole di Ranieri, però, sono sembrate anche un aut aut in vista della prossima stagione e del futuro. Tra i due sembra non scorrere buon sangue.

Il confronto a distanza Gasperini-Ranieri

Il Messaggero scrive:

A forza di sorrisi forzati, risposte non date, dribbling dialettici e versioni inevitabilmente di parte, il rischio che la situazione prima o poi deflagrasse era dietro l’angolo. E così dopo la conferenza di Gasperini di giovedì non risparmiando le solite frecciate alla dirigenza, è arrivata la risposta di Ranieri. Non un bel segnale, perché se si comincia a parlare attraverso i media, questo certifica l’incomunicabilità tra le parti. E Claudio, per una volta, ha messo da parte la diplomazia: “Abbiamo cercato di dare all’allenatore una squadra che lo scorso anno è arrivata a un punto dalla Champions e dei giovani da far maturare. Avevamo stilato una lista di 5/6 allenatori, tre non sono venuti e la società ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta”. Parole che se da un lato rimandano al mittente alcune allusioni/considerazioni del tecnico, dall’altro certificano come Gasp non fosse la prima scelta della Roma.

In effetti all’epoca il club provò, prima dell’Inter, a lusingare Fabregas: niente da fare. L’altro profilo contattato fu Pioli, che doveva liberarsi dall’Al Nassr ma che poi, non ricevendo risposte certe, scelse la Fiorentina. Il terzo potrebbe essere Farioli. Finale a sorpresa di Ranieri: “Come mi sono fatto da parte da allenatore, così potrò fare da senior advisor”. Parole che somigliano molto ad un aut aut. Della serie io o lui. Gasperini non ha voluto ulteriormente replicare.