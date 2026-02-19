Cassano: “Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui”

Al Messaggero: "Tonali e Barella sono scarsi. Mi piace Vergara, spero Gattuso lo prenda in considerazione. In Italia abbiamo un calcio farlocco, fasullo. Il Var lo devono togliere dalle scatole"

In una lunga intervista concessa al Messaggero, Antonio Cassano ha toccato diversi temi d’attualità calcistica: dal caso Bastoni al modello Premier al Milan di Allegri. Fantantonio non ha risparmiato nessuno, ovviamente con lo stile che lo contraddistingue. Ecco le sue parole.

Le parole di Cassano

Sulla Nazionale:

Ma io sono convinto che Gattuso, con le sue idee, col suo modo di lavorare, metterà la barca dritta e andremo al Mondiale. La Nazionale è scarsa, parliamoci chiaro, noi abbiamo un solo campione, Donnarumma.

Barella e Tonali non sono del livello di Gigio?

Non voglio essere scortese. Ma si può paragonare Tonali e Barella a Donnarumma?

Però Tonali gioca in Premier.

E non la prende mai. Corre, corre, facesse atletica leggera, no? Ripeto: Tonali e Barella sono scarsi. Barella poi, una volta correva, ora non lo fa più. Serve gente di qualità. Il calcio è qualità. Prendiamo Sucic, ne ha tanta e sta facendo la differenza.

Ma insomma, uno le piace?

Vergara, spero che Gattuso lo prenda in considerazione.

Ok. Bastoni lo convocherebbe in Nazionale?

È finito nella gogna mediatica, ma sono gli altri a doversi vergognare. Non scherziamo neanche, certo che deve andare in Nazionale. Ha sbagliato, ok, e allora tutta la generazione della Juve cosa doveva fare? Doveva essere squalificata ogni cinque minuti.

Perché all’estero certe pantomime non si vedono?

Perché qui abbiamo un calcio farlocco, fasullo. Il Var lo devono togliere dalle scatole, è utile solo per il gol non gol e per il fuorigioco. Basta. Io vedo solo perdite di tempo, trenta secondi per battere un fallo laterale. Qui si pensa solo a prendere in giro tutti, le interviste si fanno solo per i soldi. È uno schifo, non è il calcio che ho conosciuto io.

Il Milan di Allegri?

È anticalcio. Allegri ha sempre proposto zero. Al Milan gli abbiamo fatto vincere lo scudetto, senza fare quello che diceva lui. Dice sempre che conta vincere: ok, allora con la Juve ha vinto zero, quest’anno zero, come mai non vinci più e continui ad allenare e guadagnare soldi?