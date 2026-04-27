Caso Rocchi, indagato anche Nasca: è il Var della gomitata di Bastoni

Ci sarebbero altri due indagati nell’inchiesta sugli arbitri che sta terremotando il calcio italiano (nonostante le forti, fortissime, resistenze del sistema calcio). Ne scrive Repubblica ma non solo.

Oltre a Rocchi e Gervasoni (che peraltro stanno pensando di non presentarsi giovedì prossimo alla Procura della Repubblica di Milano), nell’inchiesta milanese sono indagati Daniele Paterna — per falsa testimonianza — ma anche altri due arbitri.

Chi sono i due arbitri?

Non venne richiamato l’arbitro al video

Uno è Luigi Nasca che sarebbe indagato per Salernitana-Modena ma – aggiunge Repubblica – anche per Inter-Verona del 6 gennaio 2024 e la sospetta gomitata del nerazzurro Alessandro Bastoni che ha deciso di non sanzionare. Con lui, quel giorno al Var c’era come assistente Rodolfo Di Vuolo, convocato nei mesi scorsi in procura.

Per Inter-Verona del 7 gennaio 2024 ci fu l’esposto di un tifoso veronese, l’avvocato e anche ex candidato a sindaco Michele Croce. “Presentai l’esposto, l’episodio mi sembrò subito un furto, una frode. L’arbitro Var e il suo assistente avrebbero dovuto obbligatoriamente chiamare l’on field review, cioè chiedere all’arbitro in campo di verificare. Non l’hanno fatto, violando dolosamente una norma del regolamento. Quella scelta ha influito sul risultato della partita”.