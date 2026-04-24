Benzema: “Il Real Madrid non è una vera squadra. Il Psg non ha stelle, ma tutti sanno cosa fare”

“Questa incompatibilità è confermata anche dai numeri. Nelle due stagioni condivise, i due attaccanti hanno “prodotto” insieme solo il 6% dei 261 gol segnati dal Real Madrid: 4 assist di Mbappé per Vinicius, 12 del brasiliano per il francese.

I Merengues vincono e segnano anche di più quando uno dei due è assente e, apparentemente, non “ostacola” l’altro. Con uno solo tra Vinicius o Mbappé in campo, il Real ha una percentuale di vittorie del 69,3% (34 su 49 partite) e 2,3 gol a gara. Contro il 62,3% di vittorie (43 su 69 partite) e 2,04 gol quando giocano entrambi.”

Benzema non è il primo a dirlo. A Madrid la questione Vinicius-Mbappé è diventata il tema della stagione: la città si sta convincendo che senza Mbappé il Real giochi meglio, e i numeri che cita L’Équipe lo confermano. Il 69,3% di vittorie senza uno dei due contro il 62,3% con entrambi è un dato che non lascia spazio all’interpretazione.

La differenza è che Benzema lo dice dall’Arabia, senza filtri diplomatici. Mbappé è il lusso che non sta bene con niente: lo era al Psg con Messi e Neymar, lo è al Real con Vinicius. Al Psg la soluzione è stata lasciarlo andare e costruire una squadra vera, quella che Benzema descrive come il modello da seguire. Al Real la soluzione non è ancora arrivata, e nel frattempo il club è a secco di trofei da due anni.