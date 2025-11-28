In Francia elogiano il lavoro di Grosso col Sassuolo: “Incarna un successo tecnico e umano”

Dalla Francia elogiano Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, che questa sera affronterà il Como. L’ex allenatore del Lione ha fatto ritrovare entusiasmo a una squadra neo-promossa che ora è a metà classifica dopo 12 giornate di Serie A.

Il lavoro di Grosso col Sassuolo

Footmercato scrive:

Il club emiliano deve molto a Fabio Grosso, il cui duro lavoro e visione tattica hanno trasformato i neroverdi in una vera rivelazione del campionato. Quando parliamo delle sorprese di questo inizio di stagione in Serie A, è difficile non pensare al Sassuolo. Il club emiliano è nono con 17 punti dopo 12 giornate, a soli tre punti dalla Juventus. Questo risultato non è frutto del caso: è il riflesso di un progetto pazientemente costruito, di una strategia di continuità e, soprattutto, dell’immenso lavoro di Fabio Grosso. Uno dei segreti di questo successo sta nella filosofia del Sassuolo, che a differenza di altri club retrocessi, non si sono privati dei loro migliori giocatori per salvare le proprie finanze. Al contrario, i giocatori sono stati rimessi al centro del progetto di ricostruire una squadra competitiva in Serie A. Non ci sono tanti volti noti, ma il loro peso sul collettivo è immenso, dal momento che i quattro capocannonieri di inizio stagione provengono tutti da questo vecchio nucleo.

Al centro di questa dinamica, Fabio Grosso incarna il successo tecnico e umano. Dopo un percorso ricco di difficoltà, promettenti partenze a Bari e Verona, una ricostruzione a Frosinone, poi un passaggio complicato a Lione, l’ex campione del mondo 2006 ha trovato a Sassuolo un ambiente ideale per esprimere appieno la sua visione. Dieci giocatori diversi hanno già trovato il gol in questa stagione. Un dato che illustra come Grosso sappia fidarsi della propria forza lavoro e valorizzare i talenti, dai dirigenti storici ai giovani del centro di formazione. La sua capacità di creare un collettivo equilibrato, energico e coerente lo rende uno degli allenatori più promettenti dell’attuale Serie A. Conciliando pazienza, audacia e maestria tattica, Grosso ha trasformato il Sassuolo in una vera rivelazione, e non è esagerato dire che la squadra potrebbe continuare a sorprendere fino alla primavera. A Sassuolo, un lavoro ben fatto ripaga, e il futuro sembra luminoso.