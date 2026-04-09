Italiano, ma non solo: parte il toto nomi del post-Conte a Napoli

Se Antonio Conte dovesse decidere di lasciare Napoli e di mirare a un posto nella Nazionale italiana, il presidente Aurelio De Laurentiis ha già la sua lista di nomi che potrebbero sostituire il salentino. In pole, resta Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna.

I possibili sostituti di Conte a Napoli, Italiano in pole

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

La Nazionale lo tenta e Antonio Conte non si sottrae. De Laurentiis, d’altro canto, non pone veti e inevitabilmente parte sui media il casting per il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ormai è il nome più richiesto da tutte le componenti sportive e politiche per guidare nuovamente l’Italia a distanza di dieci anni. Il produttore cinematografico ha lanciato di nuovo la volata a Giovanni Malagò per la presidenza della Federcalcio. E proprio l’ex presidente del Coni, amico di famiglia di De Laurentiis, non si opporrebbe di certo a richiamare Conte, ritrovandosi in mano una carta vincente per risollevare in fretta le sorti del calcio italiano. L’allenatore salentino, specialista in ricostruzioni, troverebbe grandi macerie e anche una base di giocatori già in là con gli anni. Nonostante questo è considerato un usato garantito e sicuro che conosce alla perfezione l’ambiente della Nazionale.

De Laurentiis non si farà trovare spiazzato e non vuole rompere con Conte con il quale ha un rapporto franco e diretto. Ed ecco, quindi, che non mancano le voci per il condottiero che dovrebbe aprire un nuovo ciclo. Di base la società sarà impegnata ad alleggerire i costi che sono aumentati tantissimo in pochi anni. Il nuovo allenatore dovrà adeguarsi alle scelte e alle nuove dinamiche. Tra i candidati, c’è il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. Nel poker di nomi si fanno largo anche quelli di due mondiali del 2006. Fabio Grosso, che sta disputando un’ottima stagione, e Daniele De Rossi che sta facendo bene al Genoa. Gli outsider sono Farioli e anche il sogno proibitivo di Cesc Fabregas. Sullo sfondo resta anche l’ex Chelsea Maresca.