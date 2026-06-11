La Juventus fa una rivoluzione all’anno: via Comolli, in arrivo Carnevali (Spalletti resta?)

Elkann e la passione per i francesi

Una rivoluzione al giorno toglie il medico di torno. Una all’anno non sappiamo. Certamente non sana il bilancio. In casa Juventus stentano a trovare un centro di gravità, figuriamoci permanente. Sta per cadere la testa di Comolli direttore sportivo che è riuscito a fare quasi peggio di Giuntoli, il che è un record mondiale per l’universo a tinte bianche e nere.

Elkann, probabilmente per ragioni paterne, ama i francesi. Dal disastro Vasseur in Ferrari a quello Comolli alla Juventus. Comolli è arrivato per sostituire il fallimentare Giuntoli. Ma non è andato meglio. Ha portato veri e propri pacchi come Openda e David. Voleva sbarazzarsi di Vlahovic l’unico che la buttava dentro. Luciano Spalletti non lo sopportava e non lo sopporta. E ne ha chiesto la testa. Pare che venga accontentato. Al suo posto potrebbe arrivare Giovanni Carnevali il signor Sassuolo e anche uomo molto vicino a Marotta. Una faccia da Juventus. Che dovrà lavorare con Chiellini.

La Juventus e l’irresistibile tentazione di Antonio Conte

Resta da capire se resterà Spalletti peraltro fresco di rinnovo. O se la Juventus cambierà ancora una volta anche l’allenatore. Ricordiamo, lo sappiamo benissimo, che Antonio Conte è libero. E Conte resta sempre un’attrazione irresistibile per il mondo Juve. L’anno scorso sembrava quello giusto. Poi, però, non se ne fece nulla. Stavolta ci sarebbe solo da buttare al macero i soldi per il rinnovo di Luciano. Vedremo.