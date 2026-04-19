Allegri: “A fine stagione, il risultato va oltre il bel gioco e le belle giocate”

Il tecnico del Milan Max Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona 1-0. I rossoneri sono ora al secondo posto a pari punti con il Napoli terzo, e ritrovano la vittoria dopo le sconfitte proprio contro gli azzurri e l’Udinese.

Le parole di Allegri

Sulla partita e il risultato, l’allenatore ha dichiarato:

“La partita di oggi era complicata perché venivamo da due sconfitte, l’ultima pesante. C’è la pressione di non raggiungere l’obiettivo Champions a cinque giornate dalla fine. Poi bisogna far meglio tecnicamente, ma in questo momento bisogna badare al sodo e portare a casa il risultato e l’obiettivo Champions“.

Ancora zero gol da parte degli attaccanti rossoneri. Allegri ha commentato:

“Potevamo attaccare più la profondità con gli attaccanti in alcuni momenti, ma c’è stata partecipazione di tutti in fase di non possesso. Nelle azioni in cui abbiamo rischiato, la squadra voleva portare a casa la vittoria. Siamo a fine stagione, il risultato va oltre a ciò che può essere il bel gioco e le belle giocate“.

Sulla gestione nel finale di gara e l’importanza di Gabbia:

“Gabbia ha fatto una buona partita e l’applicazione c’è stata da tutti. C’è da migliorare in alcuni momenti della partita. Bartesaghi è il primo anno che gioca a questi livelli e incappa in alcuni errori. Questo risultato non ci assicura dell’entrata in Champions, ma siamo un bel pezzo avanti“.

Infine, è arrivata la domanda sulla prestazione di Rafa Leao e sulla possibile panchina da ct nella Nazionale italiana:

“Nazionale? Nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan. Proseguiremo il percorso insieme. Leao ha fatto un bell’assist, poi ho avuto bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse. Tutti devono essere nelle condizioni di poter entrare bene“.