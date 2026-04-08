Con la vittoria sul Milan, il Napoli ha inanellato 5 successi di fila: non succedeva da gennaio 2025
Corsport: "Allora la serie si spinse fino a sette successi di fila. Il record storico del club - in un solo campionato - resta però un traguardo da leggenda: le 11 di fila di Spalletti nell'anno del terzo scudetto"
Il Napoli ha inanellato 5 vittorie di fila: non succedeva da gennaio 2025. Il punto di Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport.
Napoli, riecco la striscia positiva
Si legge sul Corsport:
Il Napoli di Conte ha ritrovato continuità nel momento in cui serviva di più. Cinque vittorie consecutive nel campionato di Serie A, un dato che pesa quasi quanto i punti stessi. Gli azzurri non riuscivano infatti a mettere insieme una striscia simile dal gennaio 2025, esattamente 15 mesi fa, nel cuore della stagione poi chiusa con la vittoria del quarto scudetto. Allora la serie si spinse fino a sette successi di fila, il picco massimo di quella cavalcata tricolore.
C’è poi un altro dettaglio che rende il parallelo ancora più interessante. La striscia di sette vittorie consecutive della passata stagione partì subito dopo l’ultima sconfitta interna in campionato, l’8 dicembre 2024 contro la Lazio, e si interruppe soltanto con il pareggio dell’Olimpico contro la Roma. Anche stavolta, in fondo, il Napoli sembra aver ritrovato il passo delle grandi occasioni dopo una fase di assestamento.
Il record storico del club – in un solo campionato – resta però un traguardo da leggenda: le 11 di fila di Spalletti nell’anno del terzo scudetto degli azzurri.