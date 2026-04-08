Con la vittoria sul Milan, il Napoli ha inanellato 5 successi di fila: non succedeva da gennaio 2025

Petrucci: “Il governo deve avere un rapporto privilegiato con lo sport”

Al CorSera: "Dal momento che le leggi vengono fatte dal Parlamento o dall’esecutivo, è bene che ci sia una comunione fra governo, Coni e vertici del calcio. Un ex giocatore alla presidenza Figc? Albertini, Maldini e Tommasi hanno un background dirigenziale".